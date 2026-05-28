Туроператоры предлагают отказаться от поездок в Анталью на ближайшие даты

Из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka между Антальей и российскими регионами туроператоры предлагают россиянам отказаться от туров в Анталью на ближайшие даты, сообщили в Российском союзе туроператоров (РСТ).

"Для тех, кто еще находится в России, предлагаем перенести даты поездки или оформить возврат", - приводятся в сообщении слова одного из туроператоров.

Отмечается, что сейчас на курортах Турции застряли тысячи российских туристов. Люди не могут вылететь в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие города. Туроператоры ищут варианты замены рейсов и продлевают за свой счет проживание людям.

В среду Росавиация сообщила, что авиакомпания Air Anka до конца октября продала свои провозные емкости туроператору Anex, у которого нет разрешения на полеты в Россию.