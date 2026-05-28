Прямые рейсы в Тель-Авив доступны летом из пяти городов России

В летнем сезоне 2026 года рейсы в Тель-Авив назначены из 5 российских городов, сообщили в Росавиации.

Самолеты «Азимута» летают из Краснодара, Минеральных Вод и Сочи, Red Wings – из Жуковского и сочинской авиагавани, а израильский перевозчик El Al выполняет рейсы в Москву.

С начала 2026-го российские авиакомпании обслужили на этом направлении более 28 тыс. пассажиров.

Вопросы дальнейшего развития авиасообщения обсуждались на переговорах в Росавиации с израильской делегацией. Стороны договорились о промежуточных решениях и темах для дальнейшей проработки. Генеральный директор Управления гражданской авиации Израиля Шмуэль Закай во время встречи отметил, что рейсы El Al в Москву характеризуются высоким уровнем безопасности.

Как писал ранее «ТурДом», полеты в Израиль были временно прекращены в конце февраля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Росавиация отменила запрет с 16 апреля.