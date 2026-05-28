Рэпер, обманувший россиянку в Дубае, украл идею подставы из старого сериала

Британский рэпер Big Tobz (настоящее имя — Айеола Олуватобилоба), подставивший россиянку с наркотиками в аэропорту Дубая, украл идею из сериала «Бангкок Хилтон» 1989 года. Об этом в четверг, 28 мая, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Британский рэпер, который подставил россиянку с 17 килограммами марихуаны в дубайском аэропорту, украл идею в австралийском сериале «Бангкок Хилтон» 1989 года. История подставы один в один повторяет сюжет драмы с Николь Кидман, — говорится в публикации.

По сериалу фотограф знакомится с главной героиней в аэропорту, после чего предлагает помощь в поисках отца. Впоследствии мужчина прячет в обшивку спецчемоданчика девушки, которая ни о чем не догадывается, крупную партию героина. Главную героиню задерживают с наркотиками в аэропорту Бангкока и отправляют за решетку.

В реальной жизни с россиянкой родом из Ивановской области произошла похожая ситуация. Она познакомилась с рэпером в Таиланде. Затем они вместе вылетели в Дубай. Перед этим рэпер обменял свои два чемодана на маленький чемодан друга, в котором якобы лежало оборудование для дайвинга. По прилете в Дубай оказалось, что там находились наркотики. Мужчина переложил вину на россиянку. В итоге обоих задержали. Девушке грозит смертная казнь.