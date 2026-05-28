От нафталановой нефти до соляных пещер. Чем уникален оздоровительный отдых в Азербайджане?

Земля здоровья и исцеления. Так называют курорты Азербайджана. Здесь чистейший горный воздух и соляные пещеры, минеральные воды, горячие источники и даже лечебная нефть. По итогам прошлого года страну посетили более 2,5 млн иностранных туристов, и эта цифра будет только расти. В День независимости Азербайджана, который отмечается ежегодно 28 мая, MIR24.TV рассказывает о главных природных сокровищах и оздоровительном отдыхе в стране.

© Мир24

Ирина Карапетова путешественник, доцент Финансового университета при Правительстве РФ «Страна огней и древней культуры издревле славится своими природными богатствами. Но помимо величественных гор и бескрайних степей, это место хранит еще одно сокровище — свои целебные курорты. Уникальные здравницы Азербайджана — точка притяжения туристов со всего мира, где тысячелетние традиции исцеления сочетаются с современными достижениями медицины».

Галаалты — «горный целитель»

На севере Азербайджана, в предгорьях Кавказа, расположен уникальный курорт Галаалты. Его главная звезда — целебная вода. Ее уникальные свойства обусловлены особым химическим составом, сформированным в результате длительного контакта с горными породами, богатыми минералами. Вода Галаалты относится к гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-магниевым минеральным водам. Она обладает мягким, но эффективным действием на мочевыделительную систему.

Благодаря своему составу, вода способствует выведению излишней жидкости из организма, что важно при отеках и гипертонии. А минеральные компоненты помогают растворять мелкие камни и песок в почках и мочевом пузыре, облегчая их вывод.

Благоприятно вода влияет и на слизистые оболочки мочевыводящих путей, уменьшая воспалительные процессы.

«Возрождение Истису»: легендарные источники Кельбаджара

«Кельбаджарский район Азербайджана, ныне переживающий период восстановления, известен своими легендарными горячими источниками Истису. Эти термальные воды, богатые сероводородом и другими минералами, с давних времен использовались для лечения различных заболеваний, — отметила Ирина Карапетова.

Источники Истису приближаются по своему составу к водам знаменитого курорта Карловы Вары. Общее количество минералов в 1 литре воды — 6,7 грамма, в состав входят йод, фосфор, цинк, медь, магний, железо и другие химические вещества.

Известный ученый-натуралист Азербайджана Мирали Гашгай сказал:

«Минеральный источник Истису — это дар природы. По химическому составу и физическим характеристикам Истису аналогичен карловарским водам (Чехия) и уникален по некоторым характеристикам.

Подземные лечебницы Дуздага: дышите свободно!

Одна из самых уникальных в мире лечебниц — соляные шахты Дуздага.

«Эти подземные комплексы, расположенные на глубине более 200 метров, стали настоящей меккой для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы — продолжила разговор Ирина Карапетова. — Воздух в соляных шахтах обладает поразительными свойствами: он стерилен (полностью свободен от бактерий и аллергенов), насыщен отрицательно заряженными ионами соли (галотерапия) и имеет постоянную, комфортную температуру и влажность.

Ночевка в таком месте — это уникальный опыт. Пациенты описывают ощущение полного погружения в тишину и покой, вдали от городской суеты и стрессов.

Микроклимат, насыщенный солью, успокаивает нервную систему, улучшает сон. Воздух настолько чист, что кажется «хрустящим, а температура стабильна. Это создает идеальные условия для восстановления и оздоровления.

От нефтяных скважин к мировому бальнеологическому курорту: история Нафталана

Азербайджан — один из мировых лидеров в области нефтедобычи. Но здесь «черное золото принесло не только экономическое благосостояние, но и уникальные возможности для здоровья.

«Особое место занимает нафталан — целебная нефть, добываемая в одноименном месторождении, — говорит Ирина Карапетова. — Изначально нафталан добывался «диким способом, буквально черпаясь из земли. Со временем были созданы промышленные методы добычи и переработки, что позволило развить уникальный бальнеологический курорт Нафталан. Сегодня это одно из самых известных мест в мире для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и кожи.

Скепсис по отношению к лечению нефтью вполне понятен. Однако научные исследования раскрывают секрет терапевтического эффекта. Нафталановая нефть отличается от обычной нефти, используемой для топлива. Она не содержит токсичных легких углеводородов (бензола, серы).

Процедура нафталановых ванн — настоящее погружение в целебные силы природы. Перед принятием ванны проводится консультация с врачом, который определяет показания, противопоказания и длительность процедуры.

Биологически активные компоненты нафталана проникают через кожу, оказывая местное противовоспалительное, обезболивающее и регенерирующее действие. Общее воздействие способствует улучшению обмена веществ, укреплению иммунитета и нормализации работы нервной системы.