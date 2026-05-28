Российские миллениалки массово устремились в Китай за «омоложением»

Российские миллениалки массово устремились в Китай за процедурами омоложения и иглоукалывания. Об этом сообщает Baza.

Турагенты рассказали изданию, что чаще всего в туры, сочетающие пляжный отдых с лечением на острове Хайнань, начали ездить женщины в возрасте от 35 до 45 лет с жалобами на боли в спине и шее, а также на усталость, бессонницу и отеки. Часто они берут с собой подруг или матерей.

По данным источника, курс начинается с диагностики у врача. Затем соотечественницам подбирают процедуры: иглоукалывание, массажи, банки, прогревания и фиточаи. Пациенткам с проблемами с позвоночником предлагают «иглонож» — микрохирургическую технику для снятия зажимов и спаек.

Уточняется, что неделя отдыха с лечением в четырехзвездочном отеле с перелетом из Москвы обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих. Базовый курс процедур стоит еще около 50 тысяч рублей. Расширенные программы будут дороже — около 90-180 тысяч рублей за неделю.

