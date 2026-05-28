Этим летом сахалинцы смогут улететь в Шанхай прямым рейсом

Жители Сахалина смогут улететь в Шанхай без пересадок – авиакомпания «Аврора» с 2 июля 2026 года запускает прямое авиасообщение. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по четвергам.

Перелет займет 4 часа 20 минут. Рейсы будут выполнять на лайнерах Airbus A319, стоимость билетов стартует от 20 тысяч рублей.

Это не единственное китайское направление, открытое для жителей Сахалина. Из Южно-Сахалинска уже выполняются прямые рейсы в Пекин и Харбин. Полеты в столицу КНР осуществляются два раза в неделю — по вторникам и воскресеньям, в Харбин – один раз в неделю по вторникам. Стоимость билетов стартует от 7,5 тысяч рублей.