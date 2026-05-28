Тревел-блогер побывал в Мексике и описал странный ритуал

Российский тревел-блогер Александр описал странный мексиканский ритуал словами «никто не вызывает спасателей». Об этом он написал в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он написал, что стал свидетелем странного ритуала у пирамид Эль-Тахин — там он увидел двадцатиметровый столб и висящих на нем людей в ярких костюмах.

«Я еще думаю: "Сейчас будет какое-то представление. И тут четверо других привязывают себя за ноги и прыгают вниз головой. Без страховки в привычном понимании. Без криков», — вспоминает автор блога.

После люди стали медленно вращаться вокруг столба и спускаться.

По его словам, у него вызвало шок то, что никто вокруг не бросился вызывать спасателей. Как оказалось, так в Мексике вызывают дождь. Ритуал называется Воладорес де Папантла, он уходит своей историей в доколумбовские времена.

«Конечно, сейчас это во многом стало частью туристической культуры. Люди приходят, снимают видео, хлопают, идут дальше. Но даже сквозь весь этот туристический слой чувствуется, что это нечто большее», — заключил Александр.

