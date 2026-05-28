Россияне активно бронируют чартерные туры в Дананг

Туроператор Anex Tourism Group запустил регулярную чартерную программу из Москвы в новый для российских туристов вьетнамский курорт Дананг. Первый рейс авиакомпании VietJet Air, вылетевший 22 мая из аэропорта Шереметьево, был полностью загружен.

«Дананг – не случайная новинка, а способ раскрыть новые грани Вьетнама. Мы видим колоссальный рост спроса и рады открывать этот перспективный курорт», – заявила заместитель гендиректора Anex Яна Муромова.

Чартеры будут выполняться три раза в неделю. Помимо столицы, прямые рейсы в Дананг запущены еще из восьми городов: Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Казани, Красноярска, Новосибирска, Новокузнецка и Хабаровска. Время полета из Москвы составляет чуть более 10 часов. На борту доступен бизнес-класс, норма багажа – 15 кг плюс 7 кг ручной клади.

Основной поток туристов составляют семьи с детьми и пары в возрасте 35–54 лет. Доля Дананга в общих продажах туров во Вьетнам от Anex уже достигла 30%. В компании отмечают высокий спрос на отели категорий 4–5 звезд и рекомендуют бронировать отдых заранее, чтобы успеть на нужные даты.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что туристическая индустрия Вьетнама столкнулась с нехваткой русскоговорящих гидов, особенно в популярных провинциях.