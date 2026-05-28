Онищенко посоветовал российским туристам отказаться поездок в Африку

Поездки россиян в страны Африки на фоне эпидемиологической ситуации нежелательны. Об этом заявил бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Отвечая на вопрос о возможности поездок на континент, он напомнил известную строку из произведения Самуил Маршак про доктора Айболита — «не ходите, дети, в Африку гулять», отметив, что этот совет по-прежнему актуален. По его словам, «ни о каких поездках туда речи быть не может».

Он также допустил, что даже при желании поехать в ряд стран Африки путешественники могут столкнуться с ограничениями со стороны местных властей.

По мнению Онищенко, для большинства россиян такие поездки не имеют практического смысла, за исключением отдельных категорий обеспеченных туристов, включая тех, кто отправляется на специализированный отдых, например охоту.

В мае ВОЗ сообщила о вспышке Эболы в Конго и Уганде. Риск распространения инфекции в регионе оценивается как высокий. На этом фоне ряд стран ввели ограничения на въезд граждан из африканского региона.