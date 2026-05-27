Слетать в Стамбул в июне предлагают всего за девять тыс. рублей

В июне трудно ждать дешевые варианты перелетов в Турцию – все-таки начало высокого сезона, но кое-что интересное можно обнаружить. Варианты проверяли 27 мая в 18 мск.

Наиболее бюджетно из Москвы предлагают улететь в Стамбул: билеты 15 июня на рейсе «Победы» обойдутся в 9 тыс. руб. (здесь и далее – без багажа).

Есть хорошие варианты и 17 июня. Рейсом «Уральских авиалиний» можно добраться до турецкого мегаполиса за 10,7 тыс. руб., самолетом Southwind Airlines – за 11 тыс. руб.

С билетами из Стамбула сложнее. В конце мая их продают всего по 4 тыс., а в июне уже гораздо дороже. Наиболее интересная комбинация, которую удалось обнаружить на агрегаторах, – 22,6 тыс. руб. туда и обратно с вылетом из Москвы «Победой» 15 июня и возвращением Southwind 22 июня.

В другие турецкие города цены на билеты выше, иногда значительно. Так, перелет в Анталью 24 июня самолетом Utair обойдется в 14 тыс. руб. (33 тыс. туда и обратно на крыльях все той же Utair и «Победы» ). Еще больше будет стоить путешествие из столицы на Эгейское побережье, куда рейсов заметно меньше. В Бодрум 6 июня можно добраться за 19,6 тыс. рейсом «Аэрофлота» (41 тыс. в обе стороны на Pegasus). В Даламан наиболее доступный вариант нашелся 19 июня – за 19 тыс. За билеты round trip придется выложить 42 тыс. руб. (в Турцию – «Победой», в Москву – «Аэрофлотом»).

