Визовые центры Болгарии массово отменяют записи на подачу документов

Туристы, пытающиеся получить болгарскую визу, в смятении: визовые центры начали массово отменять заявки на подачу документов.

© tourdom.ru

«Сегодня приехали с сыном на приоритетную подачу на визу в Петербурге. И нам уже у окошка сказали, что запись аннулировало консульство. "Заворачивают" 50%, рандомно», – рассказала одна из туристок.

«Пришли к назначенному времени в VIP-зал в Москве, но документы не приняли. Без объяснения причин», – поделился другой.

Многим туристам сообщения об аннуляции записи приходят на электронную почту. В них указано, что такие решения принимает Консульский отдел Посольства Болгарии. При этом прийти сдавать документы в другое время большинству не предлагают.

«В Питере говорят, что консульство приостановит прием документов с 25 мая по 17 июня», – заявляют в туристических чатах.

И кого-то действительно уже уведомили, что их запись перенесли на середину июня. Но официальной информации нет.

Туристы надеются, что в ближайшие дни ситуация все-таки прояснится.

Напомним, Болгария присоединилась к Шенгенской зоне весной 2024 года. Список документов для оформления туристической визы здесь стандартный: авиабилеты, ваучер на отель, медицинская страховка, финансовые гарантии и так далее. Однако шенген выдается, как правило, под даты поездки. В целом же страна сейчас не считается популярным европейским направлением, поэтому поток заявителей сравнительно небольшой.