Как объяснили в Росавиации отмену рейсов Air Anka

Внезапная отмена рейсов турецкого перевозчика Air Anka, которая взбудоражила туристов и туроператоров накануне высокого сезона, получила под вечер 27 мая официальное объяснение.

© tourdom.ru

Росавиация выступила с заявлением: по согласованию с Минтрансом турецкому перевозчику были выданы «дополнительные временные разрешения» на чартерные рейсы. Документы действовали до 25 мая включительно.

«Решение было принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное летнее расписание между странами».

В пресс-релизе ситуацию подают так: несмотря на отсутствие допуска на последующий период, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору до конца октября. Однако заявки от Air Anka на новые рейсы «не удовлетворяются». Это в Росавиации объяснили так: дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет, свои услуги туроператору предлагали российские перевозчики.

Вероятно, после того как в СМИ появилась информация о зависших в Турции туристах, регулятор дает понять: его вины в сбое нет. А о российских гражданах, которые вынуждены задержаться в Турции из-за отмены рейсов или не улетели на отдых, должен позаботиться туроператор (и это действительно делается. – Ред.).

Однако эксперты называют ситуацию странной. Изначально полетная программа у Anex планировалась в том числе и на российской авиакомпании AZUR air. И так как в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта, туроператорам пришлось искать замену – в том числе среди турецких партнеров, которые располагают техникой и могут летать в Россию.

«Турция – одно из главных направлений для семейного отдыха россиян. В пик сезона выполняется до 1250 рейсов в неделю. Заместить здесь иностранного перевозчика отечественным авиакомпаниям сейчас сложно, учитывая сокращение части воздушного флота», – пояснил «ТурДому» один из специалистов в авиационной среде.

Другой напомнил: специфика турбизнеса в том, что туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерной перевозки. Сделать это заблаговременно во всем объеме невозможно, получение или продление разрешений накануне вылетов – обычная практика. И не исключено, что стороны все же договорятся.

В Anex подтвердили, что по-прежнему планируют работать с Air Anka, если будут получены разрешения. А пока туроператор ведет переговоры с другими авиакомпаниями, чтобы найти замену.

«Сейчас мы работаем с сегодняшними и завтрашними вылетами. Туристы, чьи заявки уже аннулированы, могут перебронироваться или получить возврат», – рассказала «ТурДому» зам генерального директора Яна Муромова.

Тем, кто должен отправиться на отдых в пятницу и позднее, скорее всего, будет предоставлен другой перевозчик.

Как отмечают эксперты, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно, «коса нашла на камень» только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Версии высказываются различные. Свою роль мог сыграть тот факт, что Air Anka – это новая авиакомпания, прежде не летавшая в Россию. Однако отменяются не только ее рейсы – полетную программу пришлось отложить и Tailwind, с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Так что ответ на вопрос «Что происходит?» наши собеседники советуют искать где-то за пределами компетенций авиакомпаний и туроператоров – в области дипломатии.