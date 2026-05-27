Топ-5 самых выгодных туристических направлений этим летом

Лето — время долгожданного отпуска, а выбор направления зависит от бюджета, формата отдыха и личных предпочтений. В 2026 году для российских туристов сформировался четкий топ направлений, которые сочетают в себе доступность, развитую инфраструктуру и разнообразие впечатлений. Куда отправиться на отдых этим летом, «Вечерней Москве» рассказала эксперт по туризму Татьяна Галеева.

Турция

По словам эксперта, Турция традиционно является одним из самых популярных направлений для летнего отдыха среди россиян.

«Как бы от нее все ни устали, прямые перелеты и понятный отдых делают это направление популярным из года в год. Отдохнуть в проверенном четырехзвездочном отеле или в начального уровня "пятерке" на двоих в июле на семь ночей с вылетом из Москвы и по системе питания "все включено" будет стоить от 160 тысяч рублей», — сказала Галеева.

Если хочется уровень выше, то средние пятизвездочные отели стартуют от 250–280 тысяч рублей на тех же условиях. Далее цена зависит от пожеланий туристов, отметила специалист.

Египет

Египет чаще выходит выгоднее Турции. Многие еще боятся туда ехать летом, но жара там сухая и переносится куда легче:

«Качественные "пятерки" в Египте на двоих на неделю в июле стоят 220–250 тысяч рублей. Варианты попроще будут выгоднее по стоимости», — говорит Галеева.

Вьетнам

Также специалист выделила такое туристическое направление, как Вьетнам.

«Курорты Нячанг и Камрань во Вьетнаме идеально подойдут для тех, кто хочет отдохнуть в Азии и не боится длинных перелетов. И таких желающих очень много. Вьетнам в этом году бьет все рекорды, а в хороших отелях уже нет мест на лето», — предупредила Галеева.

Собеседница «ВМ» объяснила, что Нячанг обычно выбирают активные путешественники, отдых здесь — городского типа. Стоимость стартует от 205 тысяч на двоих на 10 ночей по системе питания «завтраки»:

«Камрань больше по душе туристам, которым нужны тишина, спокойствие и система "все включено". Так как здесь за пределами отелей инфраструктуры нет. Здесь цены на двоих на 10 ночей с вылетом из Москвы и питанием "все включено" начинаются от 288 тысяч рублей».

Мальдивы

Также летом выгодно лететь на Мальдивы, потому что у отелей сейчас низкий контрактный сезон и можно отдохнуть на 30–40 процентов выгоднее, чем зимой, заверила эксперт.

«Если бронировать заранее и лететь с пересадками, то неделя на двоих с питанием "все включено" в отелях уровня "четыре звезды" начинается от 300–350 тысяч рублей. Пятизвездочные отели — от 450–500», — сказала она.

Бали

Помимо этого, как добавила специалист, лето — самый сезон на острове Бали в Индонезии.

«Здесь минимальное количество осадков и не так влажно, как зимой. Цены на Бали в июле на 10 ночей по системе питания "завтраки" начинаются от 245 тысяч рублей. Но здесь важно выбрать правильный пляж, чтобы отдых удачно сложился», — заключила Галеева.

