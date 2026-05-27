Россиянам объяснили, почему лучше улететь на Мальдивы летом

Летний отпуск на Мальдивах намного выгоднее, но не менее приятнее, чем в сезон. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт сервиса Onlinetours Premium Дарья Вечканова.

«Главное заблуждение связано с самим понятием сезона дождей. Многие воспринимают его как непрерывные ливни и серое небо на протяжении всего отпуска. На практике погода на Мальдивах гораздо мягче. Температура воздуха круглый год держится примерно на уровне 28–32 градусов, океан остается теплым, а дожди чаще всего кратковременные. Ливни действительно случаются чаще, чем зимой, но нередко проходят ночью или занимают всего 30–40 минут днем, после чего снова появляется солнце. При этом Мальдивы сильно вытянуты с севера на юг, поэтому погода на разных атоллах может заметно отличаться. Пока на одном острове идет дождь, на другом сохраняется ясное небо и спокойный океан», — рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что острова наконец стали доступнее.

«Один из плюсов поездки в период с мая по октябрь — стоимость. Летом цены на размещение ощутимо снижаются даже в дорогих резортах. Многие отели запускают специальные предложения, делают апгрейды категорий вилл или предлагают бесплатное проживание для детей. Именно летом становится реальнее тот самый сценарий с отдельной виллой, бассейном и спуском прямо в океан — но без зимнего ценника. При этом снижение стоимости касается не только премиальных курортов. Более доступными становятся и локальные острова с небольшими бутик-отелями и гестхаусами, поэтому направление постепенно перестает восприниматься исключительно как люксовый отдых», — объяснила Вечканова.

Эксперт сервиса заявила, что летом меньше туристов.

«Еще одно преимущество низкого сезона — приватность. Летом на островах заметно меньше гостей, чем зимой или в новогодние даты. Для Мальдив это особенно важно: даже популярные резорты здесь изначально рассчитаны на камерный формат отдыха, а в несезон ощущение уединения становится почти абсолютным. Пляжи пустеют, рестораны работают спокойнее, а сама атмосфера становится более расслабленной. На фоне переполненных турецких и египетских курортов это становится отдельным преимуществом», — высказалась она.

По ее мнению, на Мальдивах всегда есть чем заняться в дождь.