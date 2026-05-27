Россияне сталкиваются с проблемами оплаты товаров и услуг в Турции

Российские туристы в Турции по-прежнему сталкиваются с перебоями при оплате товаров и услуг. Об этом РИА «Новости» рассказал владелец сети отелей в Анталье Махмут Дикбаш.

По его словам, ситуация с приемом платежей остается нестабильной и сильно зависит от конкретного заведения. В местах, которые работают с российскими банками, оплата обычно проходит без проблем. Однако часть терминалов продолжает отклонять операции.

Чаще всего сложности возникают в небольших магазинах, семейных кафе, локальных ресторанах и районах, удаленных от популярных туристических зон. Дикбаш отметил, что при поездках за пределы курортных территорий туристы нередко сталкиваются с тем, что терминалы не поддерживают российские платежные сервисы.

В крупных гостиницах, сетевых ресторанах и туристических центрах ситуация выглядит лучше, ну даже там иногда происходят технические сбои.

Ранее представители властей Антальи заявляли, что местный бизнес уже адаптировался к санкционным ограничениям и серьезных проблем с оплатой почти не осталось. Однако, по словам участников рынка, полностью решить вопрос пока не удалось.

После отключения российских банков от международных платежных систем многие туристы в Турции перешли на оплату наличными, использование карт иностранных банков или альтернативные способы переводов. Особенно актуальной проблема остается для путешественников, которые самостоятельно ездят по стране за пределами крупных курортов.

