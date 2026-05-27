Что ждет туристов в Грузии в 2026 году?

26 мая в Грузии отмечают главный государственный праздник День независимости. Отсчет ведется от 1918 года, когда новое демократическое правительство во главе с Ноэ Жарданией после краха Российской империи провозгласило независимость, ведь с ХIХ столетия Грузия добровольно входила в ее состав. В ХХI веке страна стала весьма популярным туристическим направлением. Что нужно знать при планировании ее посещения в 2026 году в материале MIR24.TV.

Безвизовый рай

«Только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я — грузин. Эльбрус, Казбек. И еще — как вас?! На гору горы грузи!»

Так писал о своей родине Владимир Маяковский в 1924 году в стихотворении «Владикавказ Тифлис. Век спустя Грузия продолжает вдохновлять не только поэтов.

Ирина Карапетова к. ф. н., доцент, кафедра английского языка и профессиональной коммуникации, Финансовый университет при Правительстве РФ: «Все больше туристов обращают свой взор на эту удивительную страну. Для тех, кто планирует свою поездку в 2026 году, Грузия предлагает уникальное сочетание древней культуры, потрясающих пейзажей и гостеприимства. По состоянию на текущий момент, для граждан России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и ряда других стран, Грузия по-прежнему предлагает безвизовый режим въезда по внутреннему или заграничному паспорту. Информация о строгих визовых требованиях в 2026 году не подтверждается. Однако всегда рекомендуется проверять актуальные правила на официальном сайте МИД Грузии или в консульстве накануне поездки, так как законодательство может меняться».

Относительно средней общей стоимости отпуска в Грузии все сугубо ситуативно. Цены в 2026 году, как и всегда, будут зависеть от трех важных факторов: сезона, региона и уровня комфорта.

«Ориентировочно стоимость проживания в гостевых домах может начинаться от 10-15$ за ночь в отелях среднего класса, - говорит Ирина Карапетова. - Питание в кафе обойдется в 10-20$ на человека в день, а стоимость посещения достопримечательностей будет варьироваться. Документы для граждан РФ, Беларуси, Казахстана, Украины, Армении, Азербайджана, Турции заграничный паспорт, который должен быть действителен не менее 6 месяцев после даты предполагаемого выезда из Грузии.

Нужна ли виза конкретно для вашей страны, можно уточнить на электронных дипломатических ресурсах Грузии. Россияне по возникающим вопросам могут обратиться в настоящее время только в секцию интересов Грузии в Посольстве Швейцарии. Она расположена в Москве по адресу Малый Ржевский переулок, 6. Приемные часы с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, а в субботу с 10:00 до 13:00. Предварительно вас проконсультируют по телефонам: +74956911359, +79268516212.

Почему Грузия?

Страну недаром называют «первым уделом Богородицы. Здесь невероятное количество раннехристианских святынь.

Одним из важных мест в историческом, религиозном и эстетическом плане, в первую очередь, стоит назвать Вардзию пещерный комплекс монастырей XII-XIII веков, средневековое чудо южной Грузии, в области под названием Джавахетия. Это в 18 километрах от Ахалкалаки: совсем рядом проходит граница с Турцией.

О Вардзии восторженно отзывался прозаик Андрей Битов в «Грузинском альбоме совсем не случайно.

Лео Габриадзе, киноактер, режиссер. «У папы был друг…». Из сборника «Битов, или Новые сведения о человеке»: «Еще я помню, что мы в Вардзии хотели сделать шашлыки на берегу Куры. А на десерт купили арбуз. Но пока мы возились с мясом, у нас арбуз река унесла – мы положили его в Куру, чтобы он охлаждался. Помню, как Андрей бежал вдоль Куры за арбузом, который так и не поймали… Потом нас еще покусали дикие мухи. Их называют у нас бычьими, в России слепень. И укусы краснеют и чешутся неделями… Там же, в Вардзии, была почти приличная гостиница, в ее дворе Андрей меня учил водить машину уже каждый день, подолгу и очень терпеливо. С тех пор каждый раз, когда сажусь за руль машины с ручной коробкой скоростей, я всегда вспоминаю Андрея и его голос: «ПЛАВНЕЕ ОТПУСКАЙ»… После Вардзии мы отправились в монастырь Моцамета крестить Битова и его дочь Аню. Это заранее было обговорено между Резо и Андреем. Их крестными стали мы с отцом».

Ирина Карапетова поделилась, что она выбирает Грузию за ее невероятное гостеприимство.

«Такое радушие, как здесь, редко где встретишь, восхищается она. Грузия это место, куда хочется возвращаться снова и снова. Здесь удивительным образом сочетаются величие гор, ласковое море и неповторимая атмосфера. Грузия это не просто отдых, это погружение в другую реальность, где каждый день наполнен новыми открытиями и гастрономическими изысками.

Самые яркие впечатления оставили в ее памяти следующие места.

· Тбилиси с его старыми улочками, серными банями и панорамными видами с крепости Нарикала, что является визитной карточкой города.

· Казбеги (Степанцминда). Вид на величие Казбека и миниатюрную церковь Гергети, будто парящую в облаках, это зрелище, от которого захватывает дух.

· Кахетия территория вина, где можно прикоснуться к древним традициям виноделия, попробовать настоящий домашний дух и насладиться изумительными пейзажами.

Что ж, атеист Маяковский отрицал Бога, но где находится рай, знал точно:

«Я знаю: глупость — эдемы и рай! Но если пелось про это, должно быть, Грузию, радостный край, подразумевали поэты».

И нет оснований ему не верить.