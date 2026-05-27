В Европе не ждут отмен рейсов летом из-за нехватки авиатоплива

Европейские аэропорты летом будут обеспечены авиационным топливом, а пассажирам не стоит опасаться массовых отмен рейсов. Об этом заявил глава Fraport Штефан Шульте. Эта компания управляет крупнейшей воздушной гаванью Германии во Франкфурте-на-Майне.

В интервью газете Handelsblatt Шульте подчеркнул, что ситуация с поставками керосина в Европе остается стабильной, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке.

По его словам, запасов топлива в Германии и других европейских странах должно хватить как минимум на ближайшие месяцы, а при благоприятном развитии ситуации и до конца года.

Глава Fraport также отметил, что даже в случае локальных перебоев авиакомпании смогут пересаживать пассажиров на другие рейсы или возвращать деньги за билеты. Он считает маловероятным сценарий, при котором туристы не смогут вылететь из зарубежных стран из-за нехватки топлива.

Ранее немецкий авиаконцерн Lufthansa тоже сообщил, что не ожидает проблем с обеспечением летней программы полетов.

Опасения на рынке возникли после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Конфликт вокруг Ирана и сложности с судоходством через Ормузский пролив привели к росту цен на нефть и авиационный керосин. На этом фоне некоторые авиакомпании уже начали сокращать часть рейсов из-за увеличения расходов.