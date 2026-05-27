Минус Таиланд: за российских туристов поборются Турция и Египет

Артур Мурадян заявил НСН, что российский турпоток в Таиланд снижается, летом на первое место выходит Турция, на второе – Египет.

Турция и Египет поборются за российских туристов летом, заявил член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

«Если говорим про летний сезон, с Ближним Востоком ситуация остается нехорошая с точки зрения организованного туризма. Турция останется главной силой и лидером. Пока мы видим рост на 17% по первому кварталу, были акции раннего бронирования. Крепкий рубль не смог серьезно толкнуть выездной туризм. Второй квартал ожидаем не так хорошим, будет снижение. Таиланд уже на 6% снизился, здесь произошло перенасыщение рынка. Его прекрасно смог заменить Вьетнам, это направление показало один из существенных ростов. Операторы нарастили полетные программы, плюс Вьетнам в массе своей любим из-за низких цен, это на 15% дешевле, чем в Таиланде. Египет занимает второе место после Турции, он не оказался затронут конфликтом Ближнего Востока, видим рост на 32% в этом году», - рассказал он.

Спрос на туры по России на предстоящий летний сезон снижается на 4,8%, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.