Чем удивит туристов обновленная главная достопримечательность Сухума

В Сухуме полным ходом идет масштабная реконструкция главной городской достопримечательности - набережной Диоскуров. Работы по благоустройству действительно развернуты грандиозные, потому что, с одной стороны, променад не обновляли, считай, с 50-х годов, а с другой - вскрытие старого асфальта обнажило остатки античных стен рубежа I-II веков нашей эры.

Все вместе, конечно, сказалось на сроках строительства, ведь ремонт, как и изучение прошлого, должен быть выполнен на совесть. Корреспонденты "РГ" побывали на месте и узнали, какой в ближайшее время предстанет обновленная набережная Сухума.

На отрезке возле музея-заповедника "Сухумская крепость" сооружен мост через раскоп и две временные смотровые площадки, чтобы жители и гости могли взглянуть на уникальный памятник истории. Археологи "высвободили" из земли каменные фундаменты римского периода, фрагменты амфор, монеты, украшения. Также здесь открыли более десятка захоронений, одно из которых в наш приход бережно затянули пленкой от непогоды и любопытных зевак. Несмотря на привлечение горожан, помогающих выносить грунт, исследования участка в самом разгаре - настолько плотно здесь спрессованы культурные слои.

- К финишному благоустройству набережной мы приступили месяц назад, потому как вскрытие поверхности тяжелой техникой обнажило множество неучтенных коммуникаций и другие проблемы, которые повлекли пересмотр проекта: те же ливневые коллекторы, спускающиеся по основным улицам, требуют серьезного обновления, - рассказывает корреспонденту "РГ" заместитель главы Сухума Константин Тарба. - Самое главное - открылась историческая часть, а раз выпал столь редкий шанс, то мы решили дать археологам время для полноценного изучения находок.

Протяженность капитально реконструируемого отрезка - почти два километра: от кафе "Пингвин" до поворота на маяк. Берег поделили на зоны ответственности. Сквер и памятник Неизвестному Солдату - защитнику Кавказа восстанавливает Международный аэропорт Сухум имени Владислава Ардзинбы, историческую часть курируют абхазские бизнесмены, "солнечный променад" ремонтируют силами Татарстана и Башкортостана. Причем используют не только современные материалы, но и решения: все коммуникации, которые ранее были видны глазу и выглядели неаккуратно, спрячут под землю - в усиленные каналы, защищающие светопроводы, интернет, кабели для видеонаблюдения от агрессивной среды моря.

Также в первоначальном виде восстановят подпорно-волноотбойную стену с ее узнаваемыми фонарными столбами и парапетом, на котором так удобно посидеть. Но если в исторической части ее "кусочек" сохранят в родном известняковом камне, то в оставшейся оденут в гранит. Вернее уже почти одели - напоследок мы прогулялись по променаду, где рабочие завершают облицовку белоснежными увесистыми плитами (они же идут и на брусчатку). Гранит изготавливают в Башкирии, и благодаря своему кварцевому покрытию он ослепительно искрится на солнце, и это сияние перекликается с отблесками волн.

В культовом месте на набережной - "Брехаловке" - играют в шахматы, пьют кофе и обмениваются новостями // Фото: РГ

Набережная Сухума, пожалуй, наиболее старая из улиц города. В 1830-е годы она являлась частью дороги, связавшей два форта в селах Бомбора и Дранда. Тогда на ней выросли базар, первые магазины и дома. До революции улица называлась Михайловской, а сейчас она включает набережную Диоскуров и набережную Махаджиров, где в любое время суток бурлит жизнь.