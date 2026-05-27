Дубай не взлетает: что происходит со спросом на авиарейсы в Эмираты

«Аэрофлот» с 1 июня возобновляет рейсы из Москвы в Дубай. Билеты по сравнению со стартом продаж подорожали. Если 2 недели назад варианты на июнь можно было найти примерно за 20 тыс. руб. в одну сторону, сейчас перелет 5 июня стоит от 45,5 тыс. руб., а на середину и конец месяца – около 26 тыс. руб. в одну сторону. Сопоставимые цены предлагают и ближневосточные перевозчики.

Эксперты связывают умеренный уровень цен с невысоким спросом. На него влияет как традиционный низкий сезон в ОАЭ, где летом температура воздуха превышает 40 градусов, так и напряженная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. Дополнительным фактором остаются рекомендации МИД РФ, который советует россиянам учитывать риски при поездках в регион.

Председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин считает, что ситуация на рынке может измениться очень быстро:

«Все зависит в первую очередь от геополитической обстановки, в частности от соглашения между США и Ираном по конфликту на Ближнем Востоке».

По его словам, несмотря на рекомендации МИД, ближневосточные авиакомпании продолжили наращивать перевозку в Дубай, в том числе благодаря удобным для российских туристов транзитным стыковкам.

Что касается полетной программы «Аэрофлота», то будет востребована и она. Тем более пока речь идет об одном ежедневном рейсе на узкофюзеляжном самолете, что снижает риск недозагрузки.

Авиаэксперты отмечают, что рынок сейчас находится в стадии ожидания.

«Туристы внимательно следят за новостным фоном, поэтому многие предпочитают не бронировать поездки заранее. Из-за этого авиакомпании вынуждены удерживать тарифы на сравнительно низком уровне, чтобы стимулировать загрузку», – отметил один из собеседников редакции.

По его словам, если обстановка в регионе стабилизируется, спрос на Дубай может быстро восстановиться, а вместе с ним вырастут и цены на перелеты, особенно ближе к осени.

Хотя нельзя исключать и нового витка эскалации – переговоры между сторонами конфликта продолжаются, и ситуация пока неопределенная.