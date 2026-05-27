Туриста наказали за цветок из Вьетнама

В аэропорту Барнаула у пассажира рейса из Вьетнама изъяли саженец антуриума, ввезенный с нарушением фитосанитарных требований. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, владелец растения был привлечен к административной ответственности.

Инцидент произошел 21 мая во время контроля международного рейса Дананг – Барнаул. Специалисты ведомства выявили у прибывшего туриста подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска, посадочный материал антуриума Андре.

Документы, подтверждающие безопасность груза, у пассажира отсутствовали. Растение было изъято и впоследствии уничтожено в установленном порядке.

Всего с начала года в аэропорту Барнаула зафиксировано пять похожих случаев. Пассажиры пытались провезти из Вьетнама и Таиланда луковицы орхидей, антуриум, фикус, шеффлеру и декоративную пальму – все без необходимых сертификатов. Выявленная продукция была изъята и уничтожена.

В ведомстве напоминают, что в период отпусков действуют строгие правила ввоза растений. В ручной клади и багаже разрешается провозить не более 5 кг растительной продукции на одного пассажира и до трех букетов цветов. Посадочный материал, семена и картофель допускаются к ввозу только при наличии фитосанитарного сертификата.