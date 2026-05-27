Аэропорт Гонконга открыл новый терминал

Международный аэропорт Гонконга ввел в эксплуатацию новый «Терминал-2». Его площадь составляет около 300 тыс. кв. м, сообщается на сайте воздушной гавани.

Пока терминал будет обслуживать только вылетающих пассажиров. Зону прилета планируют открыть в следующем году. В новом комплексе установили восемь обычных стоек регистрации, 68 автоматических пунктов сдачи багажа, 58 киосков самостоятельной регистрации и более 100 гибридных стоек.

Особое внимание в аэропорту уделили автоматизации. Все 20 пунктов предполетного досмотра оборудовали системой распознавания лиц. С 27 мая пользоваться этой технологией смогут дети от 7 лет, раньше минимальный возраст составлял 11 лет.

Во втором терминале будет работать около 15 авиакомпаний, в основном выполняющих региональные и ближнемагистральные рейсы. Среди них AirAsia, Hainan Airlines, IndiGo, Bangkok Airways и Cebu Pacific.

В администрации аэропорта рассчитывают, что запуск нового терминала позволит разгрузить «Терминал-1», где базируются крупные международные перевозчики.

Аэропорт Гонконга считается одним из крупнейших авиационных хабов Азии. До пандемии он входил в число самых загруженных аэропортов мира по международному пассажиропотоку. Сейчас власти Гонконга продолжают масштабную модернизацию воздушной гавани, рассчитывая вернуть прежние объемы перевозок и усилить позиции города как транзитного центра для путешествий по Азии.