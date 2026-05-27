Крупнейшие авиакомпании Индии летом начнут сокращать количество рейсов

Крупнейшие авиакомпании Индии Air India и IndiGo с 1 июня начнут сокращать количество рейсов. Ограничения планируют ввести как минимум на 90 дней, сообщает газета New Indian Express.

© tourdom.ru

Причиной стало резкое подорожание авиационного топлива на фоне войны на Ближнем Востоке. По данным издания, Air India намерена уменьшить число перелетов примерно на 15%, а IndiGo – на 5–7%.

В Air India заявили, что при нынешних ценах часть маршрутов стала нерентабельной. Если раньше килолитр авиационного топлива стоил около 80 тыс. рупий, то сейчас цена выросла до 100 тыс. рупий.

Представитель авиакомпании отметил, что список сокращений на внутренних линиях оказался «очень длинным». IndiGo, которая выполняет почти 2 тыс. рейсов в день, также готовится уменьшить число вылетов по многим направлениям.

По оценкам отрасли, в новом летнем сезоне индийские авиакомпании будут выполнять около 22,6 тыс. рейсов в неделю вместо более чем 25 тыс. годом ранее.

Помимо роста расходов на топливо, перевозчики сталкиваются с увеличением валютных затрат и опасаются снижения спроса на перелеты, если напряженность на Ближнем Востоке сохранится.

В апреле власти Индии уже предупреждали авиакомпании о недопустимости чрезмерного роста цен на билеты. Министерство гражданской авиации страны заявило, что может снова ввести государственное регулирование тарифов, если стоимость перелетов начнет резко увеличиваться.