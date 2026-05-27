Туроператоры организуют рейсы из Антальи для вывоза застрявших туристов

В связи с внезапной отменой рейсов турецкой авиакомпании Air Anka туроператор Anex минувшей ночью организовал три рейса из Антальи. Один из них улетел в Екатеринбург. Жителей Самары увезли домой на самолете AZUR air. Часть пересадили на «ИрАэро».

Те, кому пришлось задержаться на курорте, расселены по гостиницам. Например, краснодарцам предоставили номера в Selectum Noa.

«Всех туристов мы в любом случае на родину вернем», – заверили в Anex.

Тем, кто не вылетел на курорт из российских городов, Anex и «Интурист» предлагают выбрать новую дату или направление, а также возврат денег.

«Кроме того, есть варианты улететь из другого города или сменить перевозчика, например на Southwind или Turkish Airlines», – пояснили в «Интуристе».

Причину отмены рейсов туроператоры не комментируют.

Как рассказал один из наших источников на рынке, допуск иностранной авиакомпании к полетам в Россию связан с рядом дополнительных процедур и может занять больше времени, чем планировалось. Возможно, ясность по этому поводу появится после полудня.

Пока точно известно об отмене сегодняшних вылетов перевозчика из Антальи в

Казань и Сочи, а также на Анталийское побережье из Екатеринбурга.

При этом назначенные на вечер среды вылеты в Краснодар и утро четверга в Уфу, согласно онлайн-табло аэропорта Антальи, пока стоят по расписанию.