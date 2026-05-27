Российские туристы кошмарят рестораны в Таиланде

В Таиланде владельцы ресторанов пожаловались на двух российских туристов, которые, по их словам, регулярно уходили из заведений не оплатив счет, пишет телеграм-канал Mash.

Мужчина и женщина посещали кафе, заказывали еду, а после ужина делали вид, что не понимают происходящее, и покидали заведение без оплаты. Один из чеков, как утверждается, составил около 1 тыс. батов, это примерно 2,2 тыс. руб.

После нескольких подобных случаев владельцы ресторанов начали публиковать фотографии туристов в местных чатах и соцсетях, предупреждая коллег о возможных проблемах.

Иностранцам за такие нарушения в Таиланде могут грозить серьезные последствия, включая депортацию, запрет на въезд и даже миграционную тюрьму.

Таиланд остается одним из самых популярных зарубежных направлений у россиян. В последние годы власти страны неоднократно напоминали туристам о необходимости соблюдать местные законы и правила поведения, поскольку нарушения могут привести не только к штрафам, но и к уголовной ответственности.