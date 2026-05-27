Туристке отказали в праве на стакан воды из-под крана в отеле

Верховный суд Италии вынес решение против туристки, которой отказали в воде из-под крана в отеле в Доломитовых Альпах. Женщина утверждала, что вода является универсальным правом человека, но суд постановил, что закон не обязывает владельцев отелей подавать ее из-под крана.

Простая просьба туристки принести стакан воды из-под крана в ресторане отеля в итальянских Доломитовых Альпах привела к тому, что верховный суд Италии после долгой и дорогостоящей судебной тяжбы постановил, что получение воды из-под крана не является правом потребителя, пишет The Guardian.

Этот случай произошел еще в 2019 году, когда женщина провела неделю в пятизвездочном отеле на горнолыжном курорте Корвара в Бадии на Рождество и новый год. Она жила по системе "полупансион", в которую входил ужин, за исключением напитков.

Согласно сообщениям итальянской прессы, женщина неоднократно просила подать к еде воду из-под крана, даже предлагая заплатить за нее. В этом ей было отказано, и вместо этого каждый вечер, приходя на ужин, она находила на столе 0,75-литровую бутылку минеральной воды стоимостью 7 евро.

Во время своего пребывания туристка пожаловалась на то, что ей “постоянно отказывают в возможности пить воду из-под крана, а вместо этого заставляют покупать воду в бутылках”, сообщает Corriere Alto Adige со ссылкой на судебные документы.

Затем женщина подала в суд, утверждая, что вода является “природным ресурсом и всеобщим правом человека” и что “бесплатное обеспечение минимальным необходимым количеством воды необходимо для удовлетворения основных потребностей и должно быть гарантировано”, пишет Corriere.

Женщина считала, что вода из-под крана является неотъемлемой частью обслуживания в ресторане или отеле, “такой же, как наличие кровати с простынями, теплой комнаты и мыла в ванной”.

Как рассказывает The Guardian, туристка потребовала 2700 евро в качестве компенсации за понесенный “экономический ущерб и эмоциональный стресс”.

Суды первой и второй инстанций отклонили ее иск, после чего женщина подала апелляцию в Верховный кассационный суд. Этот суд подтвердил, что в Италии нет закона, обязывающего менеджеров ресторанов или отельеров подавать клиентам воду из-под крана, и также отклонил иск.

Просить бесплатную воду из-под крана в ресторане в Италии, как правило, считается нарушением этикета, особенно если официант уже предложил на выбор бутылку натуральной или газированной воды, указывает The Guardian. Но клиенты становятся смелее, при том, что многие стараются не использовать пластик, и все больше ресторанов предлагают фильтрованную воду.