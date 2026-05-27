Путешественник рассказал, что мешает наслаждаться отдыхом в отеле за 1,5 млрд долларов

Российский тревел-блогер отдохнул в отеле Турции, строительство которого обошлось в 1,5 миллиарда долларов (около 108 миллиардов рублей) и рассказал о его плюсах и минусах. Мнением он поделился в личном блоге «Интересные путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что проект отеля Mardan Palace в Анталье был вдохновлен дворцом Топкапы. Он обратил внимание на мраморные лестницы, хрустальные люки и элементы дворцовой архитектуры и подчеркнул, что в таких интерьерах гости чувствуют себя особами королевской крови.

Слабым местом отеля соотечественник назвал анимацию.

«Признаюсь, я ожидал большего. Для отеля такого уровня анимация слишком стандартная: дартс, аквааэробика, детские конкурсы. Нет вечерних шоу с мировым уровнем, нет впечатляющих постановок. Если вы едете за драйвом и движухой — возможно, будете разочарованы», — такими фразами описал он свой опыт.

Кроме того, россиянин пожаловался на нестабильный сервис. По его словам, персонал иногда забывает приносить в номера воду и средства для душа. Но в целом он назвал сотрудников приветливыми.

Путешественник заключил, что Mardan Palace подойдет туристам, которые готовы прощать мелкие недочеты ради большой красоты.

«Если для вас главное — интерьеры, еда, коктейли и ощущение роскоши — вы уедете счастливым. Если вы перфекционист и привыкли, чтобы все работало как часы, — могут раздражать шероховатости», — добавил он.

