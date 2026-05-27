Прямые рейсы запускают из Владивостока в главный транзитный город Азии

С октября 2026 года жители Владивостока смогут летать в китайский Гуанчжоу напрямую – без пересадок. Город не только интересен для прогулок, но и является одним из главных транспортных хабов в Азии.

Российская авиакомпания запускает новый маршрут с 27 октября, выполняя рейсы дважды в неделю: по вторникам и пятницам из Владивостока, по средам и субботам – обратно. Билет в одну сторону обойдется от 12 800 рублей, туда-обратно – от 24 100 рублей.

Гуанчжоу – четвертый по величине город Китая и один из главных транзитных узлов Азии. Отсюда удобно разлетаться дальше по региону, но и сам город дает достаточно поводов задержаться на несколько дней.

Визитная карточка Гуанчжоу – Кантонская телебашня высотой 600 метров, вторая по высоте в мире. Вечером она превращается в светящуюся скульптуру над городом, а со смотровой площадки открывается вид на весь мегаполис. Неподалеку раскинулась площадь Хуаченг – полуторакилометровая аллея среди небоскребов с бесплатным входом и вечерним шоу фонтанов, пишет автор канала в «Дзен» «Сравнить все».

Тем, кто интересуется историей, стоит выбраться на остров Шамянь – крошечный квартал колониальной архитектуры на Жемчужной реке, где британские и французские особняки соседствуют с уютными кафе. А в парке Юэсю, крупнейшем городском парке Китая, хранится главный символ города – статуя Пяти баранов, связанная с легендой об основании Гуанчжоу.

Завершить знакомство с городом лучше всего на воде: вечерний круиз по Жемчужной реке длится около двух часов и проходит мимо подсвеченных небоскребов, отражающихся в воде.