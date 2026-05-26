Почему Армения рискует потерять российских туристов

Вопреки политическим разногласиям, туристический поток из России в Армению продолжает бить рекорды. Пока дипломаты спорят о перспективах ОДКБ и торговых запретах, рядовые армянские отельеры фиксируют стабильный «русский турбум», повышение среднего чека и даже начало переориентации отрасли на премиальный туризм.

Стратегия на миллион

Нынешние показатели — не случайность, а часть планомерной работы правительства. На заседании под председательством премьер-министра Никола Пашиняна была представлена Стратегическая программа развития туризма на 2026–2030 годы. Документ, утверждённый правительством 8 января, нацелен на кардинальное обновление инфраструктуры: ремонт дорог к туристическим объектам, установку санитарных зон, привлечение мировых гостиничных сетей и повышение качества обслуживания.

Согласно официальным целям программы, к 2030 году страна должна достигнуть **3 млн** внешних туристических посещений, создать **20 тыс.** дополнительных рабочих мест и увеличить расходы туристов до **$3,8 млрд**. Сейчас акцент делается на культурное, гастрономическое и приключенческое направления, включая зимний и винный туризм, а также на сегменты MICE и оздоровительный туризм.

Абсолютный лидер

По данным Комитета по туризму Армении, за первый квартал 2026 года страну посетили **453 138** иностранцев, что на 17,2% больше, чем годом ранее, а за четыре месяца (январь-апрель) — **625 800** человек. Несмотря на снижение доли российских туристов с 52% в 2023 году до нынешних 36%, их абсолютное число продолжает расти.

С января по апрель 2026 года в Армению приехали **245 200** россиян — на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта цифра почти в три раза превышает поток из Грузии (93 100 человек) и в пять раз — из Ирана (48 400 человек). Россияне по-прежнему доминируют: каждая третья поездка в республику совершается гражданами РФ. Для отрасли они остаются «якорными» клиентами: ежегодный доход страны от российских туристов достигает **$1 млрд**.

Винная революция

Портрет типичного российского туриста меняется. Если раньше путешественников привлекали дешевизна и простота логистики, то сегодня в моду входят премиальные направления: гастрономические и винные туры, индивидуальные экскурсии по винодельням, спа-программы в пятизвёздочных отелях и чартеры бизнес-класса. Крупные туроператоры уже запускают эксклюзивные туры с дегустациями и мастер-классами. В ответ на растущий спрос авиакомпании расширяют полётные программы: «Аэрофлот» анонсировал запуск новых прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ереван, дополнив этим частотную сетку уже летающей «России».

Риски: визовый шлагбаум и «голландская болезнь»

Главной угрозой для отрасли остаётся возможное введение визового режима, если Ереван продолжит курс на ускоренное вступление в Евросоюз. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов предупредил, что введение виз для граждан России и Ирана нанесёт тяжёлый удар по экономике. Доходы от туризма формируют около **13,5%** ВВП, а в отрасли занята почти четверть официально работающего населения. Ежегодные потери бюджета только от сокращения российского турпотока могут составить миллиарды долларов.

Негативные последствия могут проявиться и до введения виз — в форме «голландской болезни», когда высокая туристическая нагрузка вызывает резкий рост цен, вытесняя местных жителей из центральных районов Еревана. При нынешних темпах роста спроса число отелей экстра-класса в столице уже не справляется с наплывом гостей, а арендные ставки на коммерческую недвижимость в туристических зонах растут. Если эту проблему не решить на уровне государственной инфраструктурной политики, Армения рискует столкнуться с падением качества услуг и имиджевыми потерями.

Новый баланс

Армения оказалась перед сложным выбором: сохранить льготный режим для основного донора туристического бюджета — России — или идти на жёсткие меры ради евроинтеграции. Учитывая, что индийский и китайский рынки пока не в состоянии компенсировать возможное снижение потока из РФ, экспансия на Запад может обернуться экономической катастрофой. Однако в долгосрочной перспективе у Армении есть шанс избавиться от чрезмерной зависимости от одного направления, превратившись в центр круглогодичного и разнопланового туризма. Вопрос лишь в том, хватит ли у страны ресурсов, чтобы провести реновацию инфраструктуры до того, как наступят сроки принятия политических решений.

