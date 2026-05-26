Аэропорт Махачкалы расширяет летную программу

Уйташ в этом весенне-летнем сезоне будет обслуживать рейсы по четырем зарубежным направлениям и семи российским маршрутам. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

С 25 мая «Уральские авиалинии» начали полеты в Анталью. Авиакомпания Belavia будет выполнять рейсы в Минск по вторникам и субботам. Кроме того, Red Wings с начала июня запускает перелеты в Ош и Душанбе. Рейсы в киргизский город стартуют 3 июня, в столицу Таджикистана 6 июня.

Расширится и внутрироссийская программа. Авиакомпания «Россия» откроет направление в Красноярск. «Северсталь Авиа» начнет выполнять рейсы в Череповец и Ульяновск. «Аэрофлот» будет летать в Чебоксары, а перевозчик «Икар» в Киров, Нижнекамск и Ижевск.

Большинство новых маршрутов заработают в первой половине июня. Продажа билетов уже открыта на сайте аэропорта и в авиакассах.

В последние годы Дагестан остается одним из самых популярных направлений внутреннего туризма в России. На фоне роста турпотока авиакомпании постепенно увеличивают число прямых рейсов как в Махачкалу, так и из республики в другие регионы и страны.