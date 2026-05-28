Женщина лишилась $7000 и не поехала в отпуск из-за собаки

Женщина из Северной Ирландии с расстройством аутистического спектра обвинила авиакомпанию Aer Lingus в срыве отпуска и потере $7000 после того, как ее собаку не пустили в самолет, пишет Daily Mail.

Санча Талбот потратила около $7000 на поездку на Крит и почти год готовилась к путешествию вместе со своей бордер-колли по кличке Скай.

Однако авиакомпания отказалась пускать собаку в салон самолета, несмотря на наличие сертификатов и специальной подготовки. Причиной стало то, что обучение Скай проходило в частном центре, который не входит в список организаций, признанных международными ассоциациями собак-помощников.

Женщина рассказала, что другие авиакомпании ранее принимали документы собаки без проблем, а власти Крита также одобрили въезд питомицы. Однако перевозчик все равно отказал в перелете.

По словам Санчи, собака необходима ей для безопасности и самостоятельного передвижения. Она даже предлагала надеть на Скай намордник на весь полет, но авиакомпания не изменила решение. В итоге женщине пришлось полностью отменить долгожданный отпуск.