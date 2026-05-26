Red Wings запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Урумчи

Авиакомпания Red Wings с 1 июля начнет выполнять прямые рейсы между Екатеринбургом и китайским городом Урумчи. Об этом сообщила директор филиала перевозчика Кристина Аксенова.

Полеты из аэропорта Кольцово будут выполнять 2 раза в неделю, по средам и воскресеньям. На линии задействуют российские самолеты SSJ 100.

Время в пути составит около 4 часов. В авиакомпании отмечают, что по продолжительности такой перелет сопоставим с маршрутом из Екатеринбурга в Сочи.

По словам Аксеновой, Red Wings станет единственным перевозчиком, который будет выполнять прямые рейсы из региона по этому направлению.

Урумчи считается одним из крупнейших транспортных и экономических центров западного Китая. Город расположен в Синьцзян Уйгурском автономном районе и исторически был важной точкой на Великом шелковом пути.

В последние годы Китай остается одним из самых быстрорастущих международных направлений для российских авиакомпаний. Перевозчики постепенно расширяют число прямых маршрутов в китайские города на фоне восстановления туристического и делового спроса.