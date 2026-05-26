Открытие пятизвездочного отеля в Анталье отложили на полтора месяца

Новый пятизвездочный отель Tui Blue Maviss в Белеке под Антальей, которого с осени прошлого года ждут российские туристы, снова перенес дату открытия. Сейчас в системе бронирования туроператоров старт продаж заявлен с 12 июня. Несмотря на затянувшийся запуск, спрос на новинку сохраняется: вопросов у туристов много, при этом туры на двоих на 6 ночей стоят от 220 тыс. руб.

© tourdom.ru

Tui Blue Maviss позиционируется как семейный отель. В нем предусмотрено 500 номеров, аквапарк, несколько ресторанов, бассейны, детский клуб и оздоровительный центр. До пляжа – около 250 м, пройти можно по мосту.

Первоначально гостиницу планировали открыть 1 мая, затем дату перенесли на 14-е число. Из-за задержки туристам, уже оплатившим туры, пришлось срочно менять варианты размещения.

«Открытие перенесено, туры на начало мая отменены. Нам предложили Siam Elegance 5* напротив», – рассказала россиянка.

Другие отдыхающие жаловались на высокие доплаты за альтернативы:

«За другие отели просили доплату 1500 евро».

При этом часть туристов до последнего надеялась, что объект все же успеют подготовить:

«Судя по фото, очень оперативно работают, по ощущениям 15 мая и правда откроется».

Но не сложилось.

«Мы с 22 мая должны были там отдыхать, но сказали, что открытие теперь в июне», – написала одна из туристок.

Представители отеля сообщили, что «в последний раз» переносят открытие на 12 июня, и объяснили задержку изменениями в турецком законодательстве и длительными сертификационными процедурами. При этом, как уверяют в гостинице, подготовка идет «полным ходом» и команда «полностью привержена соблюдению самых высоких стандартов».

Редакция направила запрос в Tui Blue Maviss с предложением подробно разъяснить ситуацию.

Ранее мы написали, что российские туристы начали делиться первыми отзывами о новом пятизвездочном отеле Green Nature Sarıgerme, который открылся в конце апреля на Эгейском побережье Турции.