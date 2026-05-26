Вьетнам и Таиланд обошли Турцию по цене путевок

В конце мая российские туристы получили возможность сэкономить на зарубежном отдыхе, выбрав азиатские направления вместо привычных Турции и Египта. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), ключевую роль сыграли два фактора: сезонное затишье на многих курортах Азии и укрепление рубля в 2026 году. Совокупный эффект позволил снизить цены на путёвки.

Лидером по доступности стал Вьетнам. Путёвка на двоих с авиаперелётом там в конце мая стоила от 105 тысяч рублей. Для сравнения: аналогичный тур в Египет обходился минимум в 116 тысяч рублей. Также в число бюджетных вариантов попал китайский остров Хайнань — поездка туда начиналась от 110 тысяч рублей на двоих. Таиланд также сохранил статус экономичного направления, хотя точных цифр по нему АТОР не привела.

Разрыв в цене между азиатскими и традиционными южными направлениями достигал 10–15 процентов в пользу Востока. Примечательно, что именно Вьетнам ранее был назван экспертами самым популярным азиатским направлением для летнего отдыха россиян. Сочетание приемлемых цен и удобной логистики вывело страну в лидеры спроса. Турция и Египет, несмотря на сохранение своих позиций, в указанный период уступили по стоимости путёвок азиатским конкурентам. Эксперты связывают эту тенденцию с валютными колебаниями и переориентацией турпотоков.

