Россиянам назвали самую дешевую страну для отдыха

Турция осталась самым доступным направлением для отдыха россиян, заявил News.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. На втором месте — Египет, на третьем — Китай и Таиланд, отметил собеседник издания.

Объединенные Арабские Эмираты покинули тройку из-за конфликта на Ближнем Востоке. Пятерку замыкает Вьетнам. По словам эксперта, бюджетные туры можно найти везде: за 100 долларов в день можно отдохнуть и в Таиланде, и в Китае, и в Турции.

Ранее портал News.ru сообщал, что в сезоне 2025–2026 россияне чаще выбирают самостоятельные поездки, совмещают несколько стран, планируют заранее и комбинируют активный отдых с пляжным. Аналогичная тенденция — во внутреннем туризме: автопутешествия, поездки в пригород, походы, кемпинги и отдых в удаленных регионах.

Также стало известно, что в 2026 году спрос на поездки от 30 дней вырос на 31%. Большинство таких бронирований (82%) приходятся на Россию, их число увеличилось на 22%. Самые выгодные зарубежные направления — Таиланд, Монголия и Узбекистан.