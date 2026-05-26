Между Баку и Тбилиси снова запустили пассажирский поезд

Первый пассажирский поезд из Баку после шестилетнего перерыва прибыл в Тбилиси утром 26 мая. Состав встретили на центральном вокзале представители грузинских железных дорог и министерства экономики страны, пишет Азербайджанское государственное информационное агентство.

Регулярное сообщение по маршруту Баку – Тбилиси – Баку официально возобновили после длительной паузы. Рейсы будут выполнять ежедневно. Поезд отправляется из Баку в 23:10 и прибывает в Тбилиси на следующее утро в 08:41. В обратном направлении состав уходит в 21:00 и приезжает в азербайджанскую столицу в 06:24.

Перевозит пассажиров поезд Stadler Азербайджанских железных дорог. Во время поездки предусмотрены остановки в Гардабани на территории Грузии, а также в Баладжары, Евлахе, Гяндже, Агстафе и Беюк Кясике в Азербайджане.

Грузия остается одним из популярных зарубежных направлений у российских туристов. По данным Национальной администрации туризма страны, за первую половину 2025 года туда приехало более 580 тыс. россиян, что примерно на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Азербайджан также наращивает турпоток из России. По данным на 2026 год, россияне составляют около 30% от общего числа иностранных туристов, приезжающих в страну.

После возобновления железнодорожного сообщения путешественники получили еще один вариант маршрута между странами Южного Кавказа наряду с авиаперелетами и автобусными поездками.