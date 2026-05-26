«Победа» устроила очередную распродажу

У авиакомпании «Победа» стартовала очередная распродажа, она продлится до 28 мая включительно. На этот раз скидки до 15% действуют только на тарифы с багажом – «выгодный» и «максимум». На самый дешевый «базовый» акция не распространяется. Перелеты по промокоду доступны на любые даты с 26 мая по 24 октября.

Редакция TourDom.ru проверила стоимость билетов на июнь по наиболее популярным летним направлениям из Москвы – в Анталью, Даламан и Стамбул.

На маршруте Москва – Анталья туристы действительно могут сэкономить благодаря распродаже. Например, недельная поездка с 5 по 12 июня на рейсах «Победы» с багажом до 10 кг обойдется в 49,8 тыс. руб.

У других авиакомпаний цены на эти даты немного выше. Так, Southwind Airlines предлагает перелет туда и обратно за 52 тыс. руб., при этом в стоимость включен багаж до 20 кг. За ту же сумму доступны билеты у AZUR air. У Utair перелет Москва – Анталья – Москва стоит около 62 тыс. руб.

Однако на другие июньские даты акция «Победы» уже не выглядит привлекательной. Например, с 13 по 20 июня билеты продаются по цене от 59,7 тыс. руб.

При этом у конкурентов можно найти более интересные предложения. В частности, AZUR air перевезет пассажиров из Москвы в Анталью и обратно за 50 тыс. руб., багаж до 10 кг уже включен в тариф.

Чартерами Southwind можно слетать по маршруту, заплатив 55 тыс. руб., причем в эту сумму входит провоз чемодана весом в 2 раза больше, чем у «Победы».

Перелет из Москвы в Даламан в июне по промокоду «Победы» можно забронировать за 56 тыс. руб. Это дешевле, чем у других авиакомпаний: у Pegasus Airlines аналогичный вариант стоит около 63 тыс. руб., у Turkish Airlines – 74 тыс. При этом оба авиаперевозчика включают в стоимость багаж весом до 20 кг.

На направлении Москва – Стамбул самые доступные варианты на даты с 12 по 19 июня предлагают Pegasus и «Победа». Оба лоукостера дают на эти даты одинаковую цену – 35 тыс. руб. за round trip. Однако у турецкой авиакомпании в тариф включен багаж до 12 кг, тогда как у российского перевозчика – до 10 кг.

