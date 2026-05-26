S7 поставит больше рейсов в Анталью из двух российских городов

S7 расширяет полетную программу в Анталью сразу из двух российских городов – Москвы и Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

С 26 мая перевозчик увеличивает количество рейсов между столицей РФ и турецким курортом до девяти в неделю. По вторникам и четвергам теперь дополнительно совершается по два утренних вылета. Общее время в пути по маршруту составит около 5 часов 10 минут.

Существенно расширится и расписание полетов из Новосибирска. С 29 июня число рейсов из аэропорта Толмачево увеличится с четырех до семи в неделю, что фактически обеспечит ежедневное сообщение с Антальей. Вылеты запланированы на 10:20 по субботам и на 10:30 в остальные дни недели.

Турция по итогам 2025 года сохранила статус крупнейшего зарубежного направления для российских туристов. По данным Министерства культуры и туризма республики, страну посетило около 6,9 млн граждан РФ, что обеспечило России первое место среди иностранных рынков.