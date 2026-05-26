Royal Air Maroc временно отменяет рейсы в Европу и Африку

Национальная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc объявила о временной приостановке 12 международных направлений на фоне подорожания авиационного керосина. В перевозчике объяснили решение ростом расходов после обострения ситуации на Ближнем Востоке, пишут марокканские СМИ.

Под сокращение попали как африканские, так и европейские маршруты. В частности, авиакомпания временно остановит рейсы из Танжера в Малагу и Барселону, а также перелеты из Марракеша в Лион, Бордо, Марсель и Брюссель.

Часть ограничений затронула и направления в Центральную Африку. Среди них рейсы из Касабланки в Дуалу, Яунде, Либревиль, Киншасу, Браззавиль и Банги.

Перевозчик отметил, что некоторые маршруты стали сложными с экономической точки зрения. На фоне роста цен на нефть расходы авиакомпаний резко увеличились, а часть рейсов столкнулась со снижением загрузки.

В Royal Air Maroc подчеркнули, что отмена носит временный характер. Компания планирует пересматривать ситуацию в зависимости от стоимости топлива и спроса на билеты.

Авиационный эксперт Дидье Брешемье рассказал, что рейсы в Центральную Африку особенно чувствительны к скачкам стоимости керосина. Из-за удорожания перелетов часть пассажиров отказалась от поездок, что дополнительно ударило по загрузке самолетов.

Точные сроки возвращения отмененных рейсов Royal Air Maroc пока не называет.