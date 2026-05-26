Россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали

Российский турист чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на индонезийском острове Бали. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 43-летний россиянин Сергей из Новороссийска прилетел на Бали и снял для себя частную виллу. В один из дней к нему пришел сотрудник для уборки бассейна и заметил в нем ядовитую кобру, которая напугала отдыхающего. Как оказалось, турист разминулся с рептилией в несколько минут.

Кобру пришлось ликвидировать работнику виллы. Россиянин лишь отделался легким испугом. Сообщается, что на острове обитают яванская плюющаяся кобра и королевская кобра. Их яд может привести к летальному исходу.

Ранее кошка спасла семью российских туристов от ядовитой змеи на Бали. В одну из ночей она напала на змею у дома и не позволила ей заползти внутрь.