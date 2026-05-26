Посольство: российским туристам не запрещен въезд в Уганду на фоне вспышки Эболы

Российским туристам рекомендовано учитывать эпидемиологические риски при планировании поездок в Уганду на фоне вспышки лихорадки Эбола. При этом ограничений на передвижение внутри страны для путешественников в настоящее время не вводилось, сообщили в Посольстве РФ в Кампале.

Ранее ВОЗ признала вспышку Эболы, вызванную вирусом Бундибугио, в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Эпицентр заражений находится на территории провинции Итури на востоке Конго.

В российской дипмиссии уточнили, что туристическая инфраструктура продолжает функционировать в штатном режиме: консульский отдел выдает визы без изменений, оснований для приостановки этой процедуры нет. Вместе с тем гражданам РФ советуют заранее оценивать возможные риски, связанные с поездками в регион.

В посольстве также добавили, что принимают необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников дипломатического представительства.