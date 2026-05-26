Названа самая популярная у россиян страна для пересечения границ

Аналитики сервиса бронирований «Купибилет» назвали самые популярные страны для пересечения границ у россиян за последние пять лет. Их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

По данным источника, чаще всего за указанный период соотечественники пересекали границу с Турцией — средний чек перелета в эту страну составляет 23,4 тысячи рублей. На втором месте оказался Узбекистан со средним чеком 11,6 тысячи рублей, а на третьем — Армения со средним чеком 13,7 тысячи рублей.

Авторы исследования выяснили, что россияне совершают в среднем 1,6 авиапутешествия за границу в год. Таким образом, за пять лет они успевают отправиться примерно в восемь поездок — это означает около 16 прохождений пограничного контроля на средне путешествующего россиянина: при вылете из страны и возвращении на родину.

В пресс-службе сервиса отметили, что за последние годы отношение соотечественников к зарубежным поездкам заметно изменилось: если раньше это воспринималось как редкое событие, то сейчас многие рассматривают путешествие за границу как часть регулярного отдыха. Особенно активно растет спрос на направления с безвизовым въездом, коротким перелетом и понятной логистикой.

Ранее аналитики этого же сервиса выяснили, как россияне планируют бюджет на отпуск. Оказалось, что большинство (84 процента) копят на поездку в течение нескольких месяцев.