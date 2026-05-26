«Аврора» запускает прямые рейсы из Южно-Сахалинска в Шанхай

Авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов на новый международный маршрут между Южно-Сахалинском и Шанхаем. Прямые рейсы стартуют 2 июля, сообщила пресс-служба перевозчика.

Перелеты планируют выполнять один раз в неделю по четвергам. Самолет будет вылетать из Южно-Сахалинска в 23:55 и прибывать в Шанхай в 01:15 по местному времени. Обратный рейс назначен на пятницу: отправление в 02:15, прилет в 09:15. Время в пути составит около 4 часов 20 минут.

На линии задействуют Airbus A319. Пассажирам предложат билеты бизнес- и экономкласса. Минимальный тариф начинается от 20 тыс. руб., однако количество мест по такой цене ограничено.

Генеральный директор «Авроры» Константин Сухоребрик заявил, что запуск маршрута стал важным событием для региона. После открытия рейса Южно-Сахалинск будет связан регулярным авиасообщением уже с тремя китайскими городами: Шанхаем, Пекином и Харбином.

Для Сахалина это первый прямой рейс в Шанхай – один из крупнейших мегаполисов Азии и важный международный авиационный узел. Через местный аэропорт пассажиры смогут строить дальнейшие маршруты по Китаю, а также летать в Японию, Южную Корею и другие страны региона.

Сейчас «Аврора» уже выполняет рейсы в Китай из Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Новый маршрут станет девятым направлением авиакомпании на китайском рынке.