Туристы могут взять билеты в Японию дешевле 50 тыс. рублей

У туристов, желающих посетить Японию, в начале лета есть немало вариантов бюджетно слетать в страну восходящего солнца китайскими авиакомпаниями. Хоть и в начале года прогнозировалось, что сокращение рейсов между странами на фоне политических разногласий повлияет на доступность транзитных перелетов, предложения в системах бронирования говорят об обратном.

В первой половине лета большинство round trip из Москвы укладываются в 50 тыс. руб. И это уже с багажом. Так с 3 по 16 июня перелет на борту China Southern обойдется в 48,9 тыс. руб. Маршрут пройдет через Гуанчжоу. Пересадка по направлению в Азию составит 8 часов, а вот на обратном пути заметно больше – 18. Немало таких ценников и с рейсами из России с середины июня и позже. Например, перелеты 15 и 28 июня обойдутся в 48,3 тыс. Причем во время возвращения пересадка будет уже намного короче – 13 часов.

Также есть варианты у Hainan Airlines. Например, 21 июня – 4 июля на борт удастся попасть за 52 тыс. А вот перелеты China Eastern Airlines через Пекин примерно на 10 тыс. дороже.

В отдельные даты получится сравнительно недорого слетать и через арабские хабы. Например, путешествие у Etihad Airways 3–16 июня обойдется в 52 тыс. Правда, в маршрут заложены достаточно короткие стыковки, достигающие пары часов. Перелет на борту Qatar Airways обойдется в 62,5 тыс.