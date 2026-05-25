Стала известна судьба рейсов Emirates Москва — Дубай

Emirates в июне будет выполнять по два рейса между Дубаем и Москвой ежедневно. Об этом авиакомпания сообщила в агентской рассылке. И это даже несмотря на не самую высокую загрузку в мае.

Напомним: вводить вторую частоту в сутки арабский перевозчик начал постепенно в отдельные дни еще в апреле. А ежедневно начал летать в таком формате только в мае.

При этом сами туристы неоднократно рассказывали о низкой загрузке суперджамбо на московском направлении. В соцсетях пассажиры писали, что самолеты были «полупустыми», а некоторые даже занимали целые блоки кресел для сна во время перелета.

Низкая загрузка бортов на этом маршруте актуальна для всех перевозчиков. Виной тому действующие до сих пор рекомендации МИД не посещать ОАЭ, а Минэка – не продавать туры в ближневосточный регион.

Как ранее писал TourDom.ru, не спешат расти цены и на рейсы «Аэрофлота» в Дубай, которые возобновят с 1 июня. У ближневосточных авиакомпаний есть преимущество над нацперевозчиком – возможность стыковок в Дубае. Именно они и позволяют заполнять хотя бы часть кресел.