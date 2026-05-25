Россиянка показала номер отеля в Китае и рассмешила подписчиков

Российская туристка заселилась в лучший номер отеля в китайском городе Гуанчжоу и рассмешила подписчиков. Видео из своей комнаты она показала на странице @kris_zolotareva в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Автор ролика сняла номер, обклеенный рекламой Coca‑Cola — название газированного напитка было даже на одеяле на кровати.

«Треш какой-то», — заметила постоялица, добавив, что речь идет о гостинице Shangri-La.

Проживание там обошлось ей в 200 долларов (14,2 тысячи рублей). Сотрудники отеля заверили туристку, что это лучшая комната.

Пользователям сети ситуация показалась забавной — многие захотели заселиться именно в этот номер. «Я хочу туда», «А минусы будут?», «Лучший номер, что я видел в жизни», «Как забронировать конкретно этот номер?» — задавались вопросом юзеры.

