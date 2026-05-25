Туроператоры фиксируют рост спроса россиян на путевки на Маврикий

В России зафиксирован рост спроса на путевки на Маврикий у путешественников, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры фиксируют заметный рост продаж туров на Маврикий относительно 2025 года. В «Русском экспрессе» бронирования выросли на 51%, в Space Travel – на 25% с начала года, а в «Спектруме» спрос увеличился примерно в пять раз. Активные продажи также отмечают «Интурист», Corona Travel, ICS Travel Group и Ambotis Holidays», – говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что главная причина роста – изменение запроса туристов.

«Путешественники все чаще ищут не просто «отель у моря», а более насыщенный отдых: красивую природу, хороший сервис, гастрономию, приватность, экскурсии и активности, отмечают в Corona Travel.

Направление подходит и для спокойного пляжного отпуска, и для активных туристов: экскурсий и развлечений здесь столько, что их лучше планировать заранее, подчеркивают в Ambotis Holidays. Работает и эффект «сарафанного радио» – Маврикий активно рекомендуют те, кто уже побывал на острове», – пояснили в АТОР.