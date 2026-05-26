Названы самые популярные зарубежные направления весной 2026 года

Китай поднялся с пятого на второе место среди самых популярных зарубежных направлений для поездок россиян весной 2026 года, спрос на поездки в эту страну за год вырос почти на 40%. Об этом говорится в исследовании сервиса для организации путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Лидером по доле отельных заказов традиционно остается Турция, которая продолжает наращивать свои показатели. Китай уверенно вытеснил конкурентов, заняв вторую строчку, а Белоруссия потеснила Италию", - рассказали в компании.

Согласно исследованию, в топ-5 популярных направлений весной в порядке убывания вошли: Турция (доля бронирований - 13,9%, спрос за год вырос на 8,6%), Китай (8,1%, +37,3%), Таиланд (7,1%, -10,1%), Белоруссия (5,2%, +15,6%) и Италия (5%, -26,5%). В 2025 году топ-5 выглядел иначе: Турция, Таиланд, ОАЭ, Италия и Китай.

В среднем туристы бронировали зарубежные отели весной на 3,6 дня, за год этот показатель не изменился. При этом тратить на проживание туристы стали немного меньше: весной за границей россияне выбирали варианты размещения за 15,8 тыс. рублей в сутки, в то время как весной 2025 года - 16,3 тыс. рублей, уточнили в сервисе.