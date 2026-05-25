Визовые агенты просят VFS Global дать шанс россиянам

Визовые агенты написали открытое письмо во французский ВЦ VFS Global. На такой шаг они пошли, увидев, что серьезная проблема, препятствующая оформлению шенгенов, никак не решается. В профильных чатах туристы уже несколько недель жалуются на невозможность зарегистрировать новый аккаунт на сайте визового оператора VFS Global.

При попытке создать личный кабинет система не присылает SMS-код подтверждения, из-за чего пользователи не могут завершить регистрацию и записаться на подачу документов:

«Уважаемое руководство визового центра, обратите, пожалуйста, внимание на проблему, с которой заявители сталкиваются уже около месяца. Мы просим всех, кто столкнулся с этим, официально обращаться в VFS Global. Возможно, именно из-за этого сбоя запись на июль до сих пор не открывается», – призвали коллег представители визового агентства «Калиспера».

Проблему подтверждают и другие визовые агенты:

«Функция регистрации новых личных кабинетов на сайте визового центра все еще не работает», – заверил автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

Получается, что из-за технических сложностей сейчас подавать заявки способны только те туристы, кто уже ранее пользовался услугами ВЦ. Россияне, которые запланировали первую поездку во Францию, ничего поделать не могут.

Официальных комментариев от VFS Global пока не последовало. При этом сам оператор в разделе FAQ признает, что из-за высокого спроса у пользователей могут возникать сложности при записи и работе сайта. В компании рекомендуют повторять попытки позже, использовать одно устройство и отключать VPN.

Франция остается одной из самых востребованных и лояльных стран Шенгена у россиян. Несмотря на ограничения, консульство продолжает выдавать туристические визы, преимущественно однократные.

На текущий момент розданы слоты на июнь. В системе бронирования лишь изредка проскакивают редкие отказные слоты. Как ранее писал TourDom.ru, сейчас многие туристы стараются ловить свободные места сразу после открытия записи. При этом сроки рассмотрения документов могут сильно отличаться в зависимости от сезона и загрузки консульства. На фоне высокого летнего спроса любые технические проблемы с записью вызывают дополнительное напряжение среди туристов, особенно у тех, кто уже купил билеты и забронировал поездки.