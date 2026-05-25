Медведь забрался в отель на европейском курорте

На горном курорте Пояна Брашов в Румынии медведь пробрался в гостиницу и напугал постояльцев. Инцидент произошел 22 мая на одном из самых известных курортов в румынских Карпатах, сообщает портал Informat.ro.

Зверь сумел попасть внутрь, повредив дверь. После этого он некоторое время ходил по зданию, пытаясь найти еду. В итоге животное оказалось в техническом помещении, однако ничего там не обнаружило и самостоятельно покинуло отель.

Никто из гостей и сотрудников не пострадал. Работники гостиницы обратились в полицию, однако правоохранители не приехали на вызов, посчитав ситуацию не экстренной.

Как отмечают местные СМИ, это уже не первый подобный случай за последнее время. На следующий день медведя заметили возле другого отеля в том же районе.

Из-за частого появления хищников туристы начали опасаться поездок на курорт. Владельцы гостиниц и сотрудники также говорят, что ситуация вызывает у них тревогу. В румынских Карпатах медведи регулярно выходят к населенным пунктам, особенно в районах рядом с лесами и туристическими маршрутами.